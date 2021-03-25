وزيرة التضامن تشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات بأسيوط

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء عصام سعد محافظ أسيوط حفل تكريم الأمهات المثاليات بمحافظة أسيوط لعام ٢٠٢١، حيث تم تسليم الامهات المثاليات جوائز عينية تقديرا لدورهن في المجتمع.وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن سيدات الوجه القبلي عظيمات شاركن في بناء المجتمع وساهمن في إحداث نقلة كبيرة في صعيد مصر.ومن جانبه، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن وزارة التضامن الاجتماعي تعد شريكا رئيسيا وأساسيا لكل جهود التنمية في محافظات الجمهورية بشكل عام ومحافظة أسيوط بالأخص، مشيرا الي أن وزارة التضامن الاجتماعي شريك في كل مجالات التنمية التي تحدث علي أرض أسيوط ولها دور كبير في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المرحلة الاولي، كما سيكون لها دور كبير داخل خلال محافظة أسيوط ضمن المشروع القومى لبرنامج تطوير الريف المصرى، خاصة أن هناك سبعة مراكز لمحافظة أسيوط ضمن نطاق المشروع القومي.وفي ختام الاحتفالية، قدم الدكتور عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار درع الهيئة لوزيرة التضامن الاجتماعي تقديرا لدورها وجهودها.