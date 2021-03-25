العراق يبحث مع قائد بعثة «الناتو» الخطة الاستشارية لتطوير قدرات الجيش

بحث رئيس رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، مع قائد بعثة حلف الشمال الأطلسي (الناتو) في العراق الفريق بير أولسون، الخطة الاستشارية لتطوير قدرات الجيش العراقي.وأشاد رئيس الأركان العراقي- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس- بالجهود الكبيرة للبعثة في تطوير الخبرات في مجال التدريب والدعم اللوجستي.من جانبه، قدم قائد بعثة الناتو عرضًا للخطة الاستشارية لبعثة الناتو لتطوير قدرات وقابليات الجيش العراقي.