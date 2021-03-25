الليلة.. المخرجة كاملة أبوذكرى «معكم» على CBC

تحل المخرجة كاملة أبوذكري ضيفة على برنامج "معكم" في التاسعة من مساء اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي في تمام الساعة التاسعة مساء.تتطرق أبوذكري في حديثها خلال الحلقة على شاشة CBC لأسرار تكشفها لأول مرة عن مسلسل بـ"100 وش" والأزمات التي واجهتها مع نجوم العمل، كما تكشف عن أعمالها الفنية المقبلة.