تحرير طائرة موريتانية بمطار نواكشوط بعد اختطافها واعتقال المنفذ

حررت سلطات الأمن الموريتانية، طائرة موريتانية في مطار نواكشوط الدولي، بعد اختطافها على يد رجل يدعي أنه أمريكي الجنيسة، هدد بتفجيرها، زاعمًا وجود مشكلة مع حكومة البلاد.وقال مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن جهاز الأمن أنهى عملية الاختطاف بعد اقتحام الطائرة، واعتقل رجلًا يدعي أنه أمريكي الجنسية هدد بإحراق طائرة من نوع (آمبرايير)، تابعة للشركة الموريتانية للطيران، كانت تتواجد داخل مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، وخالية من أي ركاب.وأضاف المصدر أن الأمن سيشرع في استجواب المعتقل، وسيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة، وسيتم فتح المطار أمام الرحلات المغادرة والوافدة.