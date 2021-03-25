6513 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أفادت زارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الخميس، بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفًا و128 حالة في أرجاء البلاد، وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 6513 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 815 ألفًا و605.وأشار التقرير إلى شفاء 4781 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 732 ألفًا و252 حالة.من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن أنها تسلمت اليوم الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا من جملة تعاقدات وزارة الصحة من مرفق كوفاكس وتبلغ كميتها 336 ألف جرعة.وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، أنه "تم توزيع شحنة اللقاح بشكل مباشر على المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان".