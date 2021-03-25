أمسية شعرية في المركز الثقافي بطنطا احتفالًا بصلاح عبدالصبور

نظم المركز الثقافي بطنطا أمسية شعرية، ضمن فعاليات ملتقى الشعراء.. دورة الشاعر صلاح عبد الصبور، ضمن الاحتفال باليوم العالمى للشعر.شارك فى الأمسية عدد من شعراء وكتاب الغربية، وأدار اللقاء الشاعر محمد عزيز، بحضور مدير عام ثقافة الغربية.وتضمن الملتقى إقامة عدد كبير من الأمسيات الشعرية التي تقام بالتوازي بمقر المجلس الأعلى للثقافة وقصور الثقافة بمحافظات مصر فى ذكرى مرور 40 عامًا على رحيل الشاعر الكبير.