إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرى سنورس بالفيوم 

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بالفيوم، فى إزالة تعديات على الأراضي الزراعية، وبناء بدون ترخيص بنطاق المركز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والمهندس محمود هاشم، رئيس مجلس المدينة بالتصدي الفورى لحالات التعدى على الأراضي الزراعية.صرح المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، بأنه تم تنفيذ حملة برئاسة جمال العوامى، نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، وأشرف أيوب، نائب رئيس المركز لشؤون المرافق، وتم إزالة حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمدينة سنورس، الأولى على مساحة 1 قيراط، والثانية على مساحة 18 سهما.كما قامت الحملة بإزالة حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة سنورس عبارة عن قواعد خرسانية على مساحة 150 مترًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.وأضاف "رئيس المركز" أنه قد تم أيضًا إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية جبلة عبارة عن أسوار على قطعة أرض بمساحة 5 قراريط، كما قامت الوحدة المحلية لقرية منشأة بنى عتمان بإزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية عبارة عن أسوار على قطعة أرض بمساحة 4 قراريط.وتم تنفيذ إزالة لحالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرية منشأة طنطاوى، على مساحة 100 متر.