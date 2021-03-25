عشقت البيانو ورفضت الميكب.. من كواليس الحياة الخاصة لـ«السعداوى»



لم يمر رحيل الدكتورة والكاتبة نوال السعداوي مرور الكرام، فقد كان غيابها مؤثرًا، ومثيرًا للجدل تمامًا كما أفكارها الجريئة التي تركتها كإرث ثقافي وأدبي غني لكل من يرغب في طرح أسئلة جدية عن تأثير العادات الجامدة وموروثات راسخة في مجتمعاتنا العربية.



على جانب آخر، تمتعت حياة "السعداوي" بثراء كبير منذ طفولتها حتى شيخوختها ووصولها لمحطتها الأخيرة بالحياة ووفاتها يوم 21 مارس 2021 عن عمر 90 عاما بعد صراع مع المرض. وهنا نلقي الضوء على بعض الأسرار والجوانب الإنسانية في حياتها.



ولدت نوال السعداوى في أكتوبر عام ١٩٣١، بقرية كفر طحلة، بمركز بنها في محافظة القليوبية، كان ترتيبها الابنة الثانية ضمن ٩ أشقاء.

لم يمر رحيل الدكتورة والكاتبة نوال السعداوي مرور الكرام، فقد كان غيابها مؤثرًا، ومثيرًا للجدل تمامًا كما أفكارها الجريئة التي تركتها كإرث ثقافي وأدبي غني لكل من يرغب في طرح أسئلة جدية عن تأثير العادات الجامدة وموروثات راسخة في مجتمعاتنا العربية.على جانب آخر، تمتعت حياة "السعداوي" بثراء كبير منذ طفولتها حتى شيخوختها ووصولها لمحطتها الأخيرة بالحياة ووفاتها يوم 21 مارس 2021 عن عمر 90 عاما بعد صراع مع المرض. وهنا نلقي الضوء على بعض الأسرار والجوانب الإنسانية في حياتها.ولدت نوال السعداوى في أكتوبر عام ١٩٣١، بقرية كفر طحلة، بمركز بنها في محافظة القليوبية، كان ترتيبها الابنة الثانية ضمن ٩ أشقاء.

ذكريات الختان المؤلمة



ظلت متذكرة تفاصيل واقعة ختانها، تحكي عن مشاعرها وهي بعمر الـ6 سنوات، تقول خلال كتابها «الوجه العاري للمرأة العربية»:



«كنت نائمة فى سريري الدافئ أحلم أحلام الطفولة الوردية، حينما أحسست بتلك اليد الخشنة الكبيرة ذات الأظافر القذرة السوداء، تمتد، وتمسكني، ويد أخرى مشابهة لليد السابقة خشنة وكبيرة تسد فمي، وتطبق عليه بكل قوة لتمنعني من الصراخ، وحملوني إلى الحمام، لا أدري كم كان عددهم، ولا أذكر ماذا كان شكل وجوههم».



تستكمل نوال السعداوي عن مشاعرها السيئة وقتها بعد الختان: «صرخت من الألم رغم الكمامة فوق فمى، فالألم لم يكن ألمًا، وإنما نار سرت فى جسدى كله وبركة حمراء من دمي تحوطني فوق بلاط الحمام، لم أعرف ما الذى قطعوه مني، ولم أحاول أن أسأل، كنت أبكي، وأنادي على أمي لتنقذني، وكم كانت صدمتي حين وجدتها هي بلحمها ودمها واقفة مع هؤلاء الغرباء، تبتسم لهم وكأنهم لم يذبحوا ابنتها منذ لحظات، وحملونى إلى السرير». ظلت متذكرة تفاصيل واقعة ختانها، تحكي عن مشاعرها وهي بعمر الـ6 سنوات، تقول خلال كتابها «الوجه العاري للمرأة العربية»:«كنت نائمة فى سريري الدافئ أحلم أحلام الطفولة الوردية، حينما أحسست بتلك اليد الخشنة الكبيرة ذات الأظافر القذرة السوداء، تمتد، وتمسكني، ويد أخرى مشابهة لليد السابقة خشنة وكبيرة تسد فمي، وتطبق عليه بكل قوة لتمنعني من الصراخ، وحملوني إلى الحمام، لا أدري كم كان عددهم، ولا أذكر ماذا كان شكل وجوههم».تستكمل نوال السعداوي عن مشاعرها السيئة وقتها بعد الختان: «صرخت من الألم رغم الكمامة فوق فمى، فالألم لم يكن ألمًا، وإنما نار سرت فى جسدى كله وبركة حمراء من دمي تحوطني فوق بلاط الحمام، لم أعرف ما الذى قطعوه مني، ولم أحاول أن أسأل، كنت أبكي، وأنادي على أمي لتنقذني، وكم كانت صدمتي حين وجدتها هي بلحمها ودمها واقفة مع هؤلاء الغرباء، تبتسم لهم وكأنهم لم يذبحوا ابنتها منذ لحظات، وحملونى إلى السرير».

درس الثقة بالنفس



تعلمت نوال السعداوي الكثير من والدها، وتحكي أنه كان يشجعها على الجدال وعدم الطاعة العمياء: «كان يقول لي ناقشي حتى رئيس الجمهورية، لذا اكتسبت الثقة في النفس وفي قدرتي على طرح الأفكار والآراء بحرية دون تخوف أو وضع اعتبار لعواقب الأمور».





نقل والدها إلى قرية صغيرة فى الدلتا وحرم من الترقية لمدة ١٠ سنوات، نتيجة لمشاركته في ثورة 1919، وكان ضمن الذين ثاروا ضد الاحتلال البريطاني لمصر والسودان، من هنا استمدت «نوال» من والدها احترام الذات ووجوب التعبير عن الرأى بحرية دون قيود مهما كانت عواقب الأمور. تعلمت نوال السعداوي الكثير من والدها، وتحكي أنه كان يشجعها على الجدال وعدم الطاعة العمياء: «كان يقول لي ناقشي حتى رئيس الجمهورية، لذا اكتسبت الثقة في النفس وفي قدرتي على طرح الأفكار والآراء بحرية دون تخوف أو وضع اعتبار لعواقب الأمور».نقل والدها إلى قرية صغيرة فى الدلتا وحرم من الترقية لمدة ١٠ سنوات، نتيجة لمشاركته في ثورة 1919، وكان ضمن الذين ثاروا ضد الاحتلال البريطاني لمصر والسودان، من هنا استمدت «نوال» من والدها احترام الذات ووجوب التعبير عن الرأى بحرية دون قيود مهما كانت عواقب الأمور.

حلم لم يتحقق



في حوار سابق مع «الدستور»، قالت إنها كانت موهوبة في عزف آلة البيانو، وذلك بشهادة معلمتها التي أخبرت والديها عن ضرورة الاهتمام بهذه الموهبة وتنميتها من خلال شراء الآلة في المنزل وتدريبها عليه، لكن ذلك كان صعبًا بالنسبة إلى ظروف أسرتها المادية.



وتشير أيضًا إلى احترامها فن الرقض الذي يجعل الانسان يستمتع بالحياة وبجسده، وهذا دور الفن.



مراهقة غير عادلة



في الكثير من حواراتها كشفت السعداوي عن التفرقة الكبيرة التي لاقتها بينها وبين أخيها في تفاصيل اليوم العادي، بداية من حرية الحركة التي كانت مسموحة له، ومنعت هي منها.



"الأخ يستطيع الخروج واللعب في الشارع بدون استئذان، ولكن نوال لا يمكنها فعل ذلك. الأخ يستطيع تصفيف شعره كما يريد، ويمكنه ترْك شعره حرًا بلا تمشيط، أما الطفلة والفتاة نوال فعليها دائمًا أن تُبقي شعرها طويلًا ومُمشطًا"، حتى أن طريقة جلوسهما لابد وأن تختلف ويضاف إليها بعض القيود لصالحها دون أخيها.



هذه القيود المفروضة كشيء بديهي كانت حافزًا للكاتبة على محاربتها فيما بعد، حتى إنها رأت الأنوثة عبئا كبيرا يوضع على كاهل النساء في المجتمعات الذكورية.



مفهوم الأنوثة



ترى نوال السعداوي أن مشاعر الأنوثة لا تحتاج إلى ماكياج أو إضافة مساحيق تجميلية على الوجه والشعر بقدر تجميل العقل والروح، وتربط بين الأنوثة والصدق والحب، تقول عن ذلك: «نفذت قرار الإعدام على جسدي، المرآة لا أنظر لها إلا قليلًا، ولا أسرح شعري.. وأنا أشعر بالأنوثة في امرأة طبيعية بسيطة وليست بالضرورة متزينة». في حوار سابق مع «الدستور»، قالت إنها كانت موهوبة في عزف آلة البيانو، وذلك بشهادة معلمتها التي أخبرت والديها عن ضرورة الاهتمام بهذه الموهبة وتنميتها من خلال شراء الآلة في المنزل وتدريبها عليه، لكن ذلك كان صعبًا بالنسبة إلى ظروف أسرتها المادية.وتشير أيضًا إلى احترامها فن الرقض الذي يجعل الانسان يستمتع بالحياة وبجسده، وهذا دور الفن.في الكثير من حواراتها كشفت السعداوي عن التفرقة الكبيرة التي لاقتها بينها وبين أخيها في تفاصيل اليوم العادي، بداية من حرية الحركة التي كانت مسموحة له، ومنعت هي منها."الأخ يستطيع الخروج واللعب في الشارع بدون استئذان، ولكن نوال لا يمكنها فعل ذلك. الأخ يستطيع تصفيف شعره كما يريد، ويمكنه ترْك شعره حرًا بلا تمشيط، أما الطفلة والفتاة نوال فعليها دائمًا أن تُبقي شعرها طويلًا ومُمشطًا"، حتى أن طريقة جلوسهما لابد وأن تختلف ويضاف إليها بعض القيود لصالحها دون أخيها.هذه القيود المفروضة كشيء بديهي كانت حافزًا للكاتبة على محاربتها فيما بعد، حتى إنها رأت الأنوثة عبئا كبيرا يوضع على كاهل النساء في المجتمعات الذكورية.ترى نوال السعداوي أن مشاعر الأنوثة لا تحتاج إلى ماكياج أو إضافة مساحيق تجميلية على الوجه والشعر بقدر تجميل العقل والروح، وتربط بين الأنوثة والصدق والحب، تقول عن ذلك: «نفذت قرار الإعدام على جسدي، المرآة لا أنظر لها إلا قليلًا، ولا أسرح شعري.. وأنا أشعر بالأنوثة في امرأة طبيعية بسيطة وليست بالضرورة متزينة».