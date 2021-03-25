ندوة تعريفية بجامعة سوهاج عن كيفية تسجيل العقارات في الضرائب العقارية

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة التعريفية التي نظمتها إدارة رعاية الشباب المركزية تحت عنوان "كيفية تسجيل العقارات في منظومة الضرائب العقارية"، وذلك بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أحمد سلميِ محمد مدير عام إدارة المباني بمديرية الضرائب العقارية بسوهاج والمحاضر بالندوة، وصبري محمود مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.وقال الدكتور أحمد عزيز، إن تنظيم الندوة جاء لإلقاء الضوء على أحدث المستجدات على قانون الضرائب العقارية، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التي تنظمها الجامعة بهدف توعية جميع منتسبيها بكافة القضايا والقوانين الجديدة التي تتعلق بأفراد المجتمع.وتحدث أحمد سلميِ خلال الندوة عن عدة محاور منها، مفهوم الضرائب العقارية، المراحل التاريخية لفرض قانون الضرائب العقارية بمصر، وعلي من تفرض، إلى جانب أوجه صرف حصيلة الضرائب العقارية، وكيفية تقديم الإقرار الضريبي، قيمة الوحدات السكنية وتقدير ضريبتها، التعريف بأماكن المأموريات لدفع الضريبة، كما أجاب عن الأسئلة والاستفسارات المثارة حول التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية ونطاق تطبيقها.