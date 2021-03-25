احتفال عيد الأم ويوم اليتيم ويوم المرأة بمحافظة السويس

احتفلت محافظة السويس، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، بعيد الأم ويوم اليتيم ويوم المرأة العالمي.شهد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، حفل تكريم الأمهات المثاليات بالمحافظة ويوم المرأة العالمي ويوم اليتيم، وذلك تقديرًا وعرفانًا بمكانة المرأة في المجتمع، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ.وأشاد المحافظ بمكانة المرأة ودرورها في تربية أولادها ورعاية أسرتها ودورها كمرأة عاملة تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل في جميع الميادين.وفي نهاية الاحتفال كرم المحافظ والدة الشهيد نقيب محمد عمرو الطاهر، وكرم ناهد سمير أحمد الأم المثالية بمحافظة السويس، ووداد محمد أحمد، والتي فازت بالمركز الثاني وأنوار أبوعلي إسماعيل والفائزة بالمركز الثالث.كما كرم المحافظ صباح عبدالعظيم الأم المثالية على مستوى المؤسسات، وراية محمد سليمان الأم المثالية لمتحدي الإعاقة وذوي الهمم، وماجدة عبدالحميد مرموش الأم المثالية البديلة.وأكد «صقر» على الدور الفعال الذي لعبته المرأة المصرية خلال الثورة المصرية الحديثة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.واحتفالًا بيوم اليتيم كرم «صقر» عددًا من الأطفال من دار الرحمة لرعاية الأيتام ودار الأمل للرعاية المتكاملة للفتيات (أنس بن مالك) وبعض الفتيات من جمعية حواء المستقبل لتفوقهم العلمي والدراسي.حضر الاحتفال النائب أحمد خشانة، والنائب حافظ شوشة، والنائب سيد عبده أعضاء مجلس الشيوخ، ومديري المديريات ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والمجلس القومي للمرأة.