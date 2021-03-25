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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الكهرباء»: الشبكة القومية لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية

الخميس 25/مارس/2021 - 04:29 م
الكهرباء
الكهرباء
عمرو خان
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نجحت الشبكة القومية لنقل كهرباء مصر في التصدي لآثار العاصفة الترابية والرياح التي ضربت محافظات مصر أمس الأربعاء، إذ لم تسجل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية أى شكاوى حول تأثر شبكات التوزيع بالعاصفة والرياح الشديدة تؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن المشتركين.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدم تأثر الشبكة القومية للكهرباء سواء الخاصة بالنقل أو التوزيع حتى الآن بسوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية التى تجتاح البلاد، كاشفا عن أن الشبكة تعمل بكامل قوتها رغم الأحوال الجوية السيئة.

وأضاف حمزة، لـ"الدستور"، أنه في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية، تبذل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودا بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة لمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

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