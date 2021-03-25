طريقة صنع الزبادي في المنزل

المكونات:

سر نجاح تحضير الزبادي في المنزل:

فائدة الزبادي:

لاغنى عن الزبادي في كل بيت، يمكنك صنعه بالمنزل بكل سهولة، فالطريقة ليست صعبة على الإطلاق، وبإمكان لاى شخص عملها بها، وإليك الطريقة.كيلو حليبكوب صغير زبادي بلدي جاهز.أكواب أو أطباق صغيرة فخارية أو بايركس (زجاج حراري).الطريقة:-تدفئة الفرن وتركة مغلق لحين عمل الزبادي.-تدفئة الحليب على النار قليلًا.-أخذ ملعقة زبادي صغيرة من الزبادي الجاهز ووضعها في كوب مراد عمل الزبادي به، أي ملعقة زبادي لكل كوب، وتقلب جيدًا ثم يسكب عليها الحليب الدافي، وتقلب مرة أخرى، وهكذا مع كل الأكواب.-تترك الأكواب في الفرن الدافئ، فالغرض هو تهيئة الجو فقط لتخمر الزبادي، وتترك مدة تزيد عن 5 ساعات، وستلاحظين تماسك قوام الحليب متحولًا لزبادي، وبعد مرور 7ساعات تكون جاهزة للأكل، ويمكن وضعها في الثلاجة لتناوله باردة.وعمل الزبادي مرة أخرى لن تحتاجين لشراء كوب زبادي جاهز، فقط أحتفظي بمعلقة من الزبادي التي قمتي بصنعها بيدك لعمل كوب زبادي أخر، فمن ملعقة الزبادي يمكنك عمل كوب زبادي.-نستخدم اللبن السائل وليس المعلب فذلك يعطي نتيجه أفضل.-يمكن استخدام فراولة او أي فاكهة حسب الرغبة للتزين والتقديم.-إذا لم تخرج الزبادي متماسكة يمكن استخدامها في إعداد العصائر.-تساعد الزبادي على تسهيل الهضم وتقوية جهاز المناعة وتخفيف الوزن ومنع ارتفاع ضغط الدم.-يحتوي كوب الزبادي كامل الدسم على 140 سعر حراري، أما خفيف الدسم يحتوي على 125 سعر حراري.