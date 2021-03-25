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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة صنع الزبادي في المنزل

الخميس 25/مارس/2021 - 04:34 م
الزبادي في المنزل
الزبادي في المنزل
غادة موسى
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لاغنى عن الزبادي في كل بيت، يمكنك صنعه بالمنزل بكل سهولة، فالطريقة ليست صعبة على الإطلاق، وبإمكان لاى شخص عملها بها، وإليك الطريقة.

المكونات:
كيلو حليب
كوب صغير زبادي بلدي جاهز.
أكواب أو أطباق صغيرة فخارية أو بايركس (زجاج حراري).

الطريقة:
-تدفئة الفرن وتركة مغلق لحين عمل الزبادي.
-تدفئة الحليب على النار قليلًا.
-أخذ ملعقة زبادي صغيرة من الزبادي الجاهز ووضعها في كوب مراد عمل الزبادي به، أي ملعقة زبادي لكل كوب، وتقلب جيدًا ثم يسكب عليها الحليب الدافي، وتقلب مرة أخرى، وهكذا مع كل الأكواب.
-تترك الأكواب في الفرن الدافئ، فالغرض هو تهيئة الجو فقط لتخمر الزبادي، وتترك مدة تزيد عن 5 ساعات، وستلاحظين تماسك قوام الحليب متحولًا لزبادي، وبعد مرور 7ساعات تكون جاهزة للأكل، ويمكن وضعها في الثلاجة لتناوله باردة.

وعمل الزبادي مرة أخرى لن تحتاجين لشراء كوب زبادي جاهز، فقط أحتفظي بمعلقة من الزبادي التي قمتي بصنعها بيدك لعمل كوب زبادي أخر، فمن ملعقة الزبادي يمكنك عمل كوب زبادي.

سر نجاح تحضير الزبادي في المنزل:
-نستخدم اللبن السائل وليس المعلب فذلك يعطي نتيجه أفضل.
-يمكن استخدام فراولة او أي فاكهة حسب الرغبة للتزين والتقديم.
-إذا لم تخرج الزبادي متماسكة يمكن استخدامها في إعداد العصائر.

فائدة الزبادي:
-تساعد الزبادي على تسهيل الهضم وتقوية جهاز المناعة وتخفيف الوزن ومنع ارتفاع ضغط الدم.
-يحتوي كوب الزبادي كامل الدسم على 140 سعر حراري، أما خفيف الدسم يحتوي على 125 سعر حراري.

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