رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الموافقة على المخطط الاستراتيجي العام لمدينة «حدائق العاصمة»

الخميس 25/مارس/2021 - 04:57 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من الخبراء والمتخصصين أعضاء المجلس.

ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على المخطط الاستراتيجي العام لمدينة "حدائق العاصمة" التي تعد امتدادًا عمرانيًا لمدينة بدر، حيث تقع على طريق القاهرة السويس بإجمالي مساحة 33.8 ألف فدان، ويتضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة كل الخدمات التي ستتضمنها المدينة من مشروعات سكنية، وأنشطة صناعية، وخدمات ترفيهية، ومحاور ومناطق خضراء، والعديد من الاستعمالات الأخرى، وتستهدف المدينة استقطاب ما يقارب مليون نسمة بحلول عام 2032، وتحظى المدينة بميزة القرب من العاصمة الإدارية الجديدة وهو المشروع الحضاري الواعد.

ووافق المجلس خلال الاجتماع على عدد من الموضوعات المعروضة لتغيير استخدامات الأراضي في عدة محافظات، منها الموافقة من حيث المبدأ على طلب شركة إم أو تي للاستثمار والمشروعات التابعة لوزارة النقل تغيير الاستخدام لعدد 31 قطعة أرض من الأصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر بعدد 13 محافظة للاستخدام (السكني، والإداري، والتجاري، والترفيهي)، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بدراسة أفضل السبل لاستغلال الأصول المملوكة لكل أجهزة الدولة وتحقيق أقصى استفادة منها، وذلك مع الإشارة إلى أهمية مراعاة الاشتراطات والضوابط والأكواد الخاصة بالأنشطة المختلفة، وإعداد دراسة تفصيلية لكل قطعة أرض على حدة في ضوء الاشتراطات والضوابط الواردة بالمخططات الاستراتيجية والدراسات البيئية.

كما تمت الموافقة على تغيير استخدام بعض الأراضي الأخرى في عدد من المحافظات.

على جانب آخر، فقد تمت الموافقة خلال الاجتماع على طلب محافظة قنا، بإعلان منطقة المعنا، ومنطقة نجع نصرالله بالحميدات بمحافظة قنا، كمناطق إعادة تخطيط، وذلك في إطار تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأمانة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، والذي يهدف الى دعم محافظة قنا لإعداد المخططات التفصيلية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بمناطق الامتداد ومناطق إعادة التخطيط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يوافق على زيادة 20% في بدل الصحفيين

طالع هنا.. موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بالتفصيل

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومى «نتائج الفرز»


الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يوافق على زيادة 20% في بدل الصحفيين

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تردد قناة مكسبي الرياضية الجديد على النايل سات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

إطلاق اسم شاكر عبدالحميد على صالون أكاديمية «ضي»

لقاءات أدبية وورش حكي بثقافة بني سويف

ورش فنية ولقاءات أدبية احتفالًا بعيد المنيا القومي

«قصور الثقافة» تواصل الاحتفال بالمرأة المصرية فى الغربية