1673 إصابة بكورونا في كرواتيا

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الخميس، تسجيل ألف و673 إصابة جديدة بفيروس"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 262 ألفًا و309 إصابات على مستوى البلاد.وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، في نسختها باللغة الإنحليزية، نقلًا عن فريق إدارة أزمة "كورونا"، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و838 حالة عقب تسجيل 10 وفيات جديدة منذ أمس الأربعاء.وأضافت أن عدد الحالات النشطة يبلغ الآن 8 آلاف و407 حالات، من بينهم ألف و17 شخصًا يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات و100 آخرون تحت أجهزة التنفس الصناعي.. مُشيرة إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 248 ألفًا و64 شخصًا فور تسجيل 856 حالة تعافي جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأجرت كرواتيا، على مدار أمس، 8 آلاف و396 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، حسب ما أعلنه فريق إدارة أزمة "كورونا".يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض ما يزيد على 125 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و700 ألف شخص.