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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مواصلة أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس
الخميس 25/مارس/2021 - 04:14 م
أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس
تصوير : احمد حسن
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