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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة فورية للأكشاك المخالفة والتعديات أسفل كوبري محرم بك

الخميس 25/مارس/2021 - 04:49 م
إزالة فورية للأكشاك
إزالة فورية للأكشاك المخالفة
هبه عويضه
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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، بالإزالة الفورية للأكشاك المخالفة وجميع التعديات والإشغالات أسفل كوبري محرم بك والتي تعوق حركة المرور بالمنطقة، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن حملات إزالة التعديات والاشغالات مستمرة على مستوى الأحياء، مشددًا على التعامل بكل حزم وقوة مع كل المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

من جانبه؛ قال اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط؛ إنه تنفيذًا لتعليمات المحافظ يتم الآن شن حملة مكبرة بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية المعنية لإزالة ورفع التعديات والأكشاك المخالفة، بالإضافة إلى إزالة أحد المنافذ التي تم إنشاؤها بدون ترخيص، موضحًا أن تلك التعديات تعوق حركة المارة وتسبب تكدسًا وازدحامًا في حركة المرور.

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