مفوضية الاتحاد الإفريقي تشارك فى مؤتمر القاهرة لشباب جنوب السودان

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مشاركة مفوضية الاتحاد الإفريقي ممثلة في منظومة الحوكمة الافريقية "AGA" فى مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان، المقررة إقامته خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل ضمن مشروع «وحدة وادي النيل.. رؤي مستقبلية» فى نسخته الثالثة تحت شعار «من أجل جنوب السودان».ويأتى تنفيذ مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان تفعيلًا لمخرجات الزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي مع عدد من المسئولين إلى جمهورية جنوب السودان الشقيقة حيث تحظي العلاقات المصرية مع وادي النيل الشقيقة باهتمام بالغ، مما انعكس ذلك في دعم إطلاق أول مؤتمر شبابي قومي جامع لشباب جنوب السودان بمختلف خلفياتهم.كما يعكس مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان الذي سينعقد ضمن مشروع «وحدة وادي النيل.. رؤي مستقبلية»، ذلك المشروع الذي تم إطلاقه من خلال مكتب الشباب الإفريقي وإدارة الجامعات بوزارة الشباب والرياضة والذي يعكس اهتمام الدولة المصرية على وجه الخصوص بقضايا شباب دول وادي النيل الشقيقة فى إطار نهج القيادة السياسية والدولة المصرية تجاه توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة في شتى المجالات.ويعد المؤتمر أحد إسهامات الدولة المصرية في التفعيل الواقعي لشعار «إسكات البنادق» الذي تتبناه أجندة افريقيا 2063 وايضا لآليات تنفيذ «الإطار القاري الخاص بالشباب والسلم والأمن الإفريقي» الذي أطلقتة مفوضية الاتحاد الإفريقي مؤخرًا والذي يحث على تشجيع ودعم مشاركة الشباب في قضايا السلام والأمن على مستوى المنطقة بل وفي جميع أنحاء القارة مسترشدًا بالمادة 17 من ميثاق الشباب الإفريقي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2250 للعام 2015.وتعد منظومة الحوكمة الإفريقية، والتي يشار إليها بكلمة أجا AGA بمثابة منصة للحوار بين مختلف أصحاب المصلحة المكلفين بتعزيز الحكم الرشيد وتعزيز الديمقراطية في إفريقيا، وهي مستوحاة من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي يعبر عن الأهداف المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب، وتوطيد المؤسسات والثقافة الديمقراطية، وضمان الحكم الرشيد وسيادة القانون"، والهدف الأساسي هو تنفيذ القيم المشتركة للاتحاد الإفريقي وخاصة الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، ويتكون هيكل "AGA" من أربعة مكونات مترابطة وديناميكية هي: القواعد والمعايير، المؤسسات وأصحاب المصلحة الآخرين، آليات وعمليات التفاعل، وتسهيل الحكم الإفريقي.