تقرير: حركة في انسحاب المرتزقة من ليبيا
الخميس 25/مارس/2021 - 04:23 م
منار أحمدطباعة
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، عن مصدر فرنسي، ملاحظة حركة في انسحاب المرتزقة من ليبيا، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان- في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيريه الألماني والإيطالي بمدينة طرابلس- دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة الليبية الجديدة، مشددا على أنه "يتم العمل على انسحاب جميع المرتزقة من ليبيا".
وقال في المؤتمر الصحفي: أجرى هذه الزيارة بعد انتخاب رئيس حكومة ليبية جديدة وحصولها على الثقة، هذه مرحلة مهمة للبلاد ويجب أن تسمح لليبيا باستعادة استقرارها وسيادتها.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان- في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيريه الألماني والإيطالي بمدينة طرابلس- دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة الليبية الجديدة، مشددا على أنه "يتم العمل على انسحاب جميع المرتزقة من ليبيا".
وقال في المؤتمر الصحفي: أجرى هذه الزيارة بعد انتخاب رئيس حكومة ليبية جديدة وحصولها على الثقة، هذه مرحلة مهمة للبلاد ويجب أن تسمح لليبيا باستعادة استقرارها وسيادتها.