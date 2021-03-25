تحركات إسرائيلية لإلغاء تأشيرات الدخول إلى أمريكا

عقد جلعاد إردان، السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، اجتماعا مع إليخاندرو ميوركس وزير الأمن الداخلي الأمريكي، لبحث إمكانية دخول الإسرائيلين إلى واشنطن دون الحاجة إلى تأشيرات مسبقة.وقالت مصادر إسرائيلية، اليوم الخميس، إن إردان اتفق مع ميوركس على ضرورة دفع هذه القضية، مشيرًا إلى أهمية إضافة الإسرائيليين إلى البرنامج الأمريكي للإعفاء من التأشيرات، وهو ما من شأنه تعزيز العلاقات بشكل أكبر بين تل أبيب وواشنطن، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن إردان وميوركس اتفقا على تشكيل فريق إسرائيلي أمريكي لدفع تلك المباحثات والعمل على التخطيط لذلك، ومن ثم يعرض النتائج على السفير الإسرائيلي ووزير الأمن الداخلي الأمريكي.