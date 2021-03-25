طارق لطفى رئيسًا لمدينة الأقصر

أصدر وزير التنمية المحلية قرارًا بتعيين العميد طارق لطفي رئيسا لمركز ومدينة الأقصر خلفًا للعميد أيمن الشريف.وبدأ العميد طارق لطفي عمله في المحليات في يناير 2017، بتولي منصب رئيس مدينة دهب، وبعدها في 25 سبتمبر من نفس العام تولى منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا التابعة لمحافظة قنا، ثم تولى منصب رئيس مركز ومدينة البصيلة، وأخيرًا منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.