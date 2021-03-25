الأمير هاري يتخلى عن دوره في العائلة المالكة

أعلن معهد آسبن الأميركي للأبحاث، اليوم الخميس، أن الأمير هاري، انضم إلى لجنة لمكافحة المعلومات المضللة، وتخلى عن دوره في العائلة المالكة البريطانية منتقدًا الصحف الشعبية.ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، فقد أوضح المعهد أمس الأربعاء أن هذه اللجنة ستنكب خلال ستة أشهر على درس سبل معالجة أزمة الثقة الحالية في المؤسسات الرئيسية في الولايات المتحدة.وبدوره، قال الأمير هاري، إنه يتطلع إلى المساعدة في إيجاد حلول لسيل المعلومات المضللة الموجود اليوم، ملاحظًا أنه يؤثر في قدرة الأفراد وكذلك المجتمعات على الفهم الحقيقي والواضح للعالم، مضيفًا «أعتقد أنها قضية إنسانية».وسيترأس هذه اللجنة ثلاثة أشخاص هم الصحافية الشهيرة كاتي كوريك وخبير الأمن السيبراني كريس كريبس والناشط الحقوقي رشاد روبنسون.