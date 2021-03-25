رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمير هاري يتخلى عن دوره في العائلة المالكة

الخميس 25/مارس/2021 - 03:54 م
الأمير هاري وزوجته
الأمير هاري وزوجته
منار أحمد
طباعة
أعلن معهد آسبن الأميركي للأبحاث، اليوم الخميس، أن الأمير هاري، انضم إلى لجنة لمكافحة المعلومات المضللة، وتخلى عن دوره في العائلة المالكة البريطانية منتقدًا الصحف الشعبية.

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، فقد أوضح المعهد أمس الأربعاء أن هذه اللجنة ستنكب خلال ستة أشهر على درس سبل معالجة أزمة الثقة الحالية في المؤسسات الرئيسية في الولايات المتحدة.

وبدوره، قال الأمير هاري، إنه يتطلع إلى المساعدة في إيجاد حلول لسيل المعلومات المضللة الموجود اليوم، ملاحظًا أنه يؤثر في قدرة الأفراد وكذلك المجتمعات على الفهم الحقيقي والواضح للعالم، مضيفًا «أعتقد أنها قضية إنسانية».

وسيترأس هذه اللجنة ثلاثة أشخاص هم الصحافية الشهيرة كاتي كوريك وخبير الأمن السيبراني كريس كريبس والناشط الحقوقي رشاد روبنسون.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

خاص| القبطانة مروة السلحدار ترد على مزاعم تسببها في جنوح «حاوية السويس»

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: خططت يومين للواقعة

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يوافق على زيادة 20% في بدل الصحفيين

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تردد قناة مكسبي الرياضية الجديد على النايل سات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

أطفال «أهل مصر» بمتحف جاير أندرسون

ورش فنية ولقاءات أدبية احتفالا بعيد المنيا القومي

«قصور الثقافة» تواصل الاحتفال بالمرأة المصرية في الغربية

لقاءات أدبية وورش حكي بثقافة بني سويف