طرح البرومو الأول لمسلسل «تفتيش»

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل التشويق الجديد «تفتيش» البرومو الرسمي على منصة الفيديوهات العالمية يوتيوب، والذي يعد أول مسلسل "ثري دي" في مصر.«تفتيش» بطولة هبة الأباصيري، آسر البدراوي، محسن صبري، إيمان الرفاعي، مينا رفيله، مي عرفة، حسن عبدالله، رضوى البروكي، مي سالم، مهرة مدحت، إبراهيم طلبة، عمر الجمل، أمير أبوزيد، أحمد توفيق، محمد عادل، مستشار إعلامي محمد بدر، تلوين أحمد كمال، المشرف على الجرافيك تامر مراد، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة فيردي للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي، وشركة ماي برودكشن للمنتجين محمد مراد وخالد الزيات، مدير تصوير يوسف سماحة، تأليف ميرنا الفقي، ومن إخراج تامر سامي عزيز.ويظهر في البرومو معظم أبطال المسلسل، ونكتشف من خلاله بعض أدوارهم داخل شركة التأمين التي تدور أحداث المسلسل حولها، ومحاولة الإعلامية والفنانة هبة الأباصيري البحث عن العضو الفاسد داخل الشركة.