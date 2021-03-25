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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير «حماية الطفل» بمطروح يستعرض تقرير اللجنة عن عام 2020 (فيديو)

الخميس 25/مارس/2021 - 03:52 م
حماية الطفل
حماية الطفل
ياسمين شعيب
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استعرض صالح حماد مدير اللجنة العامة لحماية الطفل بمطروح، خلال اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة والأمومة، تقرير اللجنة وما تم رصده من بلاغات خاصة بالأطفال خلال عام 2020، حيث بلغت نسبة البلاغات الخاصة بالتعدى على حقوق الطفل 16%.

وأكد أن الرصد الداخلى 84% بعدد 263 حالة منها 221 حالة هجرة غير شرعية لأطفال من خارج المحافظة، بينما بلغت خلال الثلاث أشهر الأولى فى عام 2021، 24 % بلاغات و76 رصد داخلى بعدد 42 حالة فقط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اللجنة العامة لحماية الطفولة والأمومة، لعرض تقرير وحدة الحماية العامة بالمحافظة والتحديات والمشكلات ووضع الحلول بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ومديرى المديريات والإدارات المعنية وعمد ومشايخ مطروح المشاركين فى وحدة ولجان حماية الطفل بالمحافظة.

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