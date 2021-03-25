غلق سنتر للدروس الخصوصية وتحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بالمنيا

أغلقت حملة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد على شوارع مدينة المنيا سنتر للدروس الخصوصية، كما حررت 23 محضرًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.وكان الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، يرافقه أعضاء من إدارة الأمن وإدارة المتابعة، ومساعد رئيس حي شمال المنيا، قد قادوا حملة لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية بشوارع مدينة المنيا، حيث تم غلق سنتر للدروس الخصوصية، وتحرير 23 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، وذلك بالمرور على المقاهي والمحلات والصيدليات بشوارع المدينة، كما تمت المصالحة على المخالفات المحررة بدفع الغرامات الفورية.من ناحيته، أكد العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه لا تهاون في متابعة الإجراءات الاحترازية، وأن جهود الوحدة المحلية والأحياء التابعة بتنظيم دوريات مستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحتزارية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا من فض التجمعات، وغلق أي محلات أو أسواق غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.