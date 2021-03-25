مدير فرع بني سويف للتأمين الصحي يلتقي بوفد القومي للمرأة

التقى الدكتور محمد يحيي إسماعيل، مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي، اليوم الخميس، وفدًا من المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف برئاسة نارمين محمود، مقررة الفرع، والدكتورة هبة عبد ةالعظيم مدير عام اللجنة الطبية العامة والمقرر المناوب، ألطاف رياض مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بالصحة.وذلك بحضور الدكتورة رضا محمود مدير إدارة الشئون الطبية، والدكتورة هبة محمد حسن مدير العيادات.وقدم وفد المجلس القومي للمرأة التهنئة للدكتور محمد يحيي لتكليفه مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي والعمل على استكمال سبل التعاون المشترك بين الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع بنى سويف والمجلس القومى للمرأة فرع بنى سويف ومديرية الصحة ببنى سويف.وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك، وسبل التواصل الفعال بين التأمين الصحى ومديرية الصحة والمجلس القومي للمرأة ببني سويف، والتأكيد على التعاون والتكامل بين مقدمى الخدمة الصحية بالمحافظة لتحقيق تقدم ملموس فى مستوى الخدمات الصحية.