«مهارات الشئون القانونية» فى دورة تدريبية بالقابضة للمطارات

شهدت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في الفترة من 22 وحتى 24 مارس برنامجًا تدريبيًا للعاملين في الشئون القانونية بعنوان (المهارات المتكاملة في الشئون القانونية)، وتناول البرنامج التدريبي الأسس الحديثة والسليمة لممارسة إدارة الشئون القانونية وحدود سلطاتها القانونية وأهم القواعد التي تحكم موظفي الشئون القانونية عن غيرها من الإدارات الأخرى في جهة العمل، والمهنية العالية في صياغة العقود ومشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات وأهم الواجبات المسلكية التي تقع على عاتق موظفي الشئون القانونية أثناء ممارستهم لوظيفتهم.وصرح المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن تلك الدورة تأتي في إطار الخطة التدريبية المتكاملة لتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري بالشركة القابضة، وتعد هي الدورة الأولى في البرنامج التدريبي للعاملين بالشئون القانونية، حيث إنه من المقرر عقد دورة تدريبة الأسبوع القادم بعنوان (الإطار العام لقانون العمل المصري ومسئولية المدراء).جدير بالذكر أن هذا التدريب يأتي في إطار التعاون بين الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والأكاديمية العربية لإعداد القادة، وفي نهاية الدورة التدريبة قام ممثلو الأكاديمية بتقديم درع الجمعية للإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة، تقديرًا لدورهم لإنجاح هذه الدورة التدريبة وغيرها من الدورات.