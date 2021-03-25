ورش فنية ولقاءات أدبية احتفالًا بعيد المنيا القومي

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية بعنوان "الاحتفال بعيد المنيا القومي" للفنان إيهاب نادي.كما أعد بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية رسم وتلوين "نفرتيتى" من تنفيذ الفنانة شرين عادل، بينما عقد قصر ثقافة مغاغة محاضرة بعنوان ذكرى "الإسراء والمعراج" حاضرها بهاء زكريا، بجانب عرض فيلم من "أجل عينيكى" احتفالًا بأعياد المرأة وعيد الأم، كما ناقشت مكتبة إسحاق الثقافية كتاب بعنوان "الغذاء داء ودواء" ناقشه محمود حافظ، وتناول الكتاب أهمية الغذاء للإنسان والكائنات الحية المختلفة، وما هي أنواع الغذاء ومكانته وأهميته لجسم الإنسان من بروتينات ودهون وأملاح ومعادن وكربوهيدرات، وأهميه التوازن فى تناول أنواع الغذاء المختلفة.نظم نادى أدب ديرمواس ندوة أدبية بعنوان "الأدب المغنى في العصر الحديث وقصائد الفصحى والعامية التي تم تلحينها" بحضور أدباء أسيوط والمنيا والعديد من أدباء ديرمواس، وناقشت الندوة عدم انفصال الشعر العربي عن الغناء العربي، فالشعر العربي ولد ليغنى، حيث نرى أن الموسيقى في الشعر العربي القديم هي المسيطرة، ويطوع اللغة لغنائية النص وبالشعر الحديث الكثير من القصائد اتخذها بعض المطربين سلما للوصول إلى المتلقي ومنهم نزار قباني، محمود حسن إسماعيل وحافظ إبراهيم، تغنوا في قصائدهم بالوطن والمرأة والنيل، وغناها مطربون كبار منهم أم كاثوم وفيروز وعبدالحليم وغيرهم.كما أقيمت ندوة أدبية بعنوان "المسرح في الصعيد في النصف الأخير من القرن العشرين"، حاضرها كل من سيد عبدالعال، محمود نبيل، عاطف عبدالعظيم، بدعي محمد تناولت المسرح وهو فن صعب إعدادًا وتنفيذًا، يجمع كل الفنون فيه، لذا أسموه أبو الفنون، ومن ثم يتطلب قدرات خاصة من جميع أطراف العملية الإبداعية المسرحية، وقد كان كتاب "النقطة المتحولة في الإبداع الدرامي في الصعيد" للناقد المبدع د. محمد عبدالله حسين أستاذ النقد الحديث، أول دراسة علمية متكاملة لفتت الأنظار إلى الإبداع الدرامي في صعيد مصر، فقد كانت بمثابة محاولة الكشف عن جماليات هذا الإبداع على مستوى التشكيل الفني الإبداعي في الصعيد، راصدة في الآن ذاته مدى التطور الذي طرأ على كتابات مبدعي الدراما في الصعيد، ومحاولات المبدعين الدءوبة في تجريب أشكال مسرحية غير تقليدية.