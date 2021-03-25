وكيل «تعليم القليوبية» يجتمع بمديري الإدارات لمناقشة عدد من الملفات

عقد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اجتماعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية وبحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية، لمناقشة ضرورة الالتزام بالكتاب الدورى (٣١٧) لسنة٢٠٢٠م بشأن إلزام العاملين والمواطنين المتعاملين بالجهات الحكومية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وشدد على سرعة تجهيز المدارس الفنية التي يتم تحويلها إلى مدارس فنية عسكرية والانتهاء من توفير ما يلزم الفصل التعليمي بها، مؤكدا على ضرورة التخلص من الرواكد بالمدارس بالطرق القانونية من مقاعد خشبية وحديدية وضرورة المتابعة الجيدة للمدارس والاهتمام بالمنظر الجمالي بها.وأشار إلى ضرورة تكثيف المتابعات اليومية للمدارس والتركيز على الاهتمام بالأنشطة الصيفية داخل المدارس لجذب الطلبة للمدارس والاهتمام بالصيانة الدورية للمدارس والاهتمام بالمنظر الجمالي للمدارس حفاظا على أبنائنا الطلاب.وناقش وكيل الوزارة مع مديرى الإدارات المشاكل التي تواجههم والاستماع الجيد لكل مدير على حدة ومناقشة أهم المقترحات المقدمة لتطوير العمل بالإدارات التعليمية ومحاولة تخطي العقبات والسلبيات بطرق سريعة وفق الإمكانات المتاحة، مشددا على ضرورة جاهزية المدارس وتوفير كافة الإمكانات بها لأداء الطلبة للامتحانات الشهرية في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظا على صحة الطلبة والعاملين بالمدارس.