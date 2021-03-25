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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط صيدلية للاتجار في الأدوية المخدرة ومنتهية الصلاحية بالفيوم

الخميس 25/مارس/2021 - 05:16 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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تمكنت حملة رقابية من إدارة تموين أبشواي بالفيوم من ضبط صيدلية غير مرخصة، للاتجار في الأدوية المخدرة ومنتهية الصلاحية بمركز أبشواي بالفيوم، وبالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي والعلاج الحر، وذلك تحت توجيهات وإشراف المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة تموين الفيوم.

وبرئاسة ياسر رياض، رئيس الرقابة، وعضوية المفتشين: محمود عبدالله، وأشرف حسان، وعلى فرحات، وسامر سمير، وأحمد نبيل، بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي والعلاج الحر.

فقد تم ضبط مكان غير مرخص يقوم بالاتجار في الأدوية المخدرة والأدوية منتهية الصلاحية بناحية مركز أبشواي، وتم تحرير المحضر ضد المخالف، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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