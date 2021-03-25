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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 320 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 168 محضرًا تموينيًا في حملة ببركة السبع

الخميس 25/مارس/2021 - 07:29 م
إبراهيم أبو ليمون
إبراهيم أبو ليمون
ولاء القاضى
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أعلن إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، أن الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين، شنت حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية وثلاجات بيع اللحوم والأسماك بمركز ومدينة بركة السبع.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، حيث تم ضبط 50 كجم لحوم مفرومة، 21 كجم لحوم قطع، 14 كجم كبدة مجمدة، 121 كجم فراخ، جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، كما تم ضبط 13،5 كجم لحم ضأن مذبوحة خارج السلخانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها.

وفى سياق متصل، أكد عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، شن حملات تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 168 محضرا تموينيا شملت 71 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و97 محضر أسواق لعدم إعلان الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأضاف أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات تحرير محضرين بمركز الباجور ضد أصحاب مطاعم، لحيازتهم وعرضهم للبيع لحوما وأجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 100،50 كجم.

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