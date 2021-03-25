نائب: نعكف على صياغة مشروع قانون لمنع زواج الأطفال

كشف إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية عن أن الأغلبية البرلمانية ستعكف على مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالأطفال والزواج ودراستها تمهيدًا للتقدم بمقترح بمشروع قانون لمجلس النواب وفور وصوله لمجلس النواب، سيحال للجنة التشريعية التى ستجعله في أولويات عملها، حيث ستبدأ بشكل عاجل في مناقشته تمهيدًا لإقراره.أشار وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"الدستور"إلى أن الحكومة حددت محور بناء الإنسان كأحد أهم محاور عملها، بالتالي يجب عليها العمل على حماية الأطفال من الزواج المبكر، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي النشء والأسرة باعتبارها أساس المجتمع اهتمامًا بالغًا لذلك فإن مجلس النواب سيعمل على صياغة قانون يحقق رؤية الرئيس بالوصول لأفضل صيغة ممكنة لقانون يجرم الزواج المبكر.كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا مجلس النواب لإقرار قانون يجرم زواج الأطفال خلال كلمته في احتفالية تكريم الأم المثالية.