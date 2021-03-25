حبس المتهمين بتجريد سيدة من ملابسها وتصويرها عارية في البحيرة

قرر المستشار محمد الشافعي رئيس نيابة إيتاى البارود، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور سكرتاريه محمد عبد الستار حبس ثلاث ذئاب بشرية 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بتجريد سيدة من ملابسها وتصويرها عارية انتقامًا من شقيقها وزوج شقيقتهم السابق بعد تداول بعض الصور العارية لشقيقتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالبحيرة.وكانت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة قد شهد واقعة مؤسفة، حيث تجرد ثلاثة مزارعين من النخوة والرجولة وجردوا فتاة من ملابسها وصوروها عارية انتقامًا لشقيقتهم طليقة أخيها، بعد تداول صورها عارية.تلقت الأجهزة الامنية بلاغًا من فتاة تدعى "ق. ص" تتهم كل من "محمود.ف.ا" 35 عامًا، وشقيقه "محمد" 26 عامًا، "محمد.ع.ا" 18 عامًا، مزارعين ومقيمون بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، بتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية، انتقامًا لشقيقة الأول والثاني بعد انتشار صور لها وهي عارية، واتهامهم أخيها "ق. ص"، بأنه وراء انتشار الصور بعد طلاقها منه.وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتم ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.