رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس المتهمين بتجريد سيدة من ملابسها وتصويرها عارية في البحيرة

الخميس 25/مارس/2021 - 03:44 م
حبس
حبس
البحيرة معوض هويدى
طباعة
قرر المستشار محمد الشافعي رئيس نيابة إيتاى البارود، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور سكرتاريه محمد عبد الستار حبس ثلاث ذئاب بشرية 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بتجريد سيدة من ملابسها وتصويرها عارية انتقامًا من شقيقها وزوج شقيقتهم السابق بعد تداول بعض الصور العارية لشقيقتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالبحيرة.

وكانت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة قد شهد واقعة مؤسفة، حيث تجرد ثلاثة مزارعين من النخوة والرجولة وجردوا فتاة من ملابسها وصوروها عارية انتقامًا لشقيقتهم طليقة أخيها، بعد تداول صورها عارية.

تلقت الأجهزة الامنية بلاغًا من فتاة تدعى "ق. ص" تتهم كل من "محمود.ف.ا" 35 عامًا، وشقيقه "محمد" 26 عامًا، "محمد.ع.ا" 18 عامًا، مزارعين ومقيمون بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، بتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية، انتقامًا لشقيقة الأول والثاني بعد انتشار صور لها وهي عارية، واتهامهم أخيها "ق. ص"، بأنه وراء انتشار الصور بعد طلاقها منه.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتم ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

موضوعات متعلقة

«شيلته عشان يلحق امتحانه».. أول تعليق من صاحب صورة «أصدقاء الشدة»

موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومى «نتائج الفرز»

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تُطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة


الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

الأكثر قراءة

موعد إجازة شم النسيم 2021

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

رئيس الوزراء يوافق على زيادة 20% في بدل الصحفيين

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

تردد قناة مكسبي الرياضية الجديد على النايل سات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

قريبًا.. عدد جديد من مجلة «الحياة السينمائية»

توافد جماهيرى على معرض الإسكندرية للكتاب قبل افتتاحه «صور»

بدء فعاليات مناقشة «الزينة.. سيرة وجع» لـ محمد الباز (صور)

ملتقى ثقافي أدبي في قصر ثقافة أسيوط