«قصور الثقافة» تواصل الاحتفال بالمرأة المصرية فى الغربية

تابعت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية؛ في إطار أسبوعها الثقافي للاحتفال بيوم المرأة العالمي وعيد الأم.حيث تناول بيت ثقافة السنطة دور الدولة في رعاية المرأة المعيلة من خلال دمجها اقتصاديا في المجتمع، ومساعدتها في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مع توفير فرص العمل المناسبة لها، وخلال حديثه أكد الشيخ السيد عبد العزيز الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية، أن الإسلام نظر للمرأة بكل أدوارها نظرة تكريم وإعزاز، وأعطاها حقوقا تبقى ثابتة، فقد خفض لها جناح الرحمة والرعاية وسبل الراحة والأمان، ودعا منظمات المجتمع المدني للسعي الجاد نحو طرح المبادرات، التي تضمن للمرأة المعيلة حقوقها، وتساعدها على العيش بصورة كريمة.واستعرض الأديب أحمد زايد، خلال حديثه بندوة ببيت ثقافة كفر الزيات، أهم الأدوار التي لعبتها المرأة المصرية في العصر الفرعوني، وكيف كان للفراعنة السبق في اعطاء المرأة حقوقها ومكانتها في المجتمع، وهو ما دللت عليه نقوش المعابد المصرية والبرديات القديمة التي جاء فيها على لسان الفرعون المصري بتاح حتب "إذا أردت الحكمة، فأحب شريكة حياتك، اعتن بها كي ترعى بيتك".وقال زايد: "سبقت مصر الفرعونية العالم في احترامها للمرأة، ومنحها حقوقها كاملة، وكان للمرأة دور هام في مصر القديمة، وكانت متساوية مع الرجل في جميع جوانب الحياة، وملازمة له في العالم الآخر، أيضا استطاعت الوصول إلى أعلى درجات التقدير، وكانت دوما رمانة الميزان في الحياة، ودافعا له لتحقيق الإنجازات".