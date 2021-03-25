أطفال «أهل مصر» بمتحف جاير أندرسون

تواصلت فعاليات الملتقى الثقافي الأول لمشروع "أهل مصر" للأطفال من المحافظات الحدودية، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة من 20 إلى 31 مارس الجارى.حيث بدأت الفعاليات بزيارة صباحية لمتحف "جاير أندرسون"، ليتعرف الأطفال على تاريخ ذلك المتحف الذى أسسه الضابط الإنجليزى جاير أندرسون على الطراز الإسلامى، وجمع فيه جميع مقتنياته من التحف والآثار والأنتيكات التى حصل عليها من جميع بلاد العالم، وأوصى أن يتحول البيت إلى متحف بعد وفاته، ويضم المتحف داخل أروقته عدة غرف سميت وفقًا لأثاثها، مثل الغرفة الصينية، التركية، المكتبة، الملكة آن الإنجليزية، الهندية، الفارسية، ومتحف البيت الذى تزين جدرانه بعدة لوحات نادرة لفنانين، وأخرى للضابط أندرسون وصورة لخادمه.كما ينقسم المتحف إلى قسمين تربط بينهما قنطرة من درجتين سلم بيت آمنة بنت سالم وبيت الكريتليه، والذى سمى بذلك نسبة لآخر سيدة سكنته كانت من جزيرة كريت، وبنيت تلك البيوت على الطراز العثمانى الذى يعتمد على حماية خصوصية المرأة، حيث تتوسط ساحة البيت فناء، كما يضم سلمًا خاصًا للرجال وآخر للنساء يؤدى بهما للحرملك، كما يوجد مكان كإسطبل للجواد وبئر للمياه، اختتمت الزيارة الصباحية بزيارة مسجد أحمد بن طولون، والذى بناه على ربوة عالية ويعد من أقدم ثلاثة مساجد فى مصر، كما أنه ما زال محتفظًا بطرازه الأصلى الذى بنى عليه رغم ترميمه وتوسعته.فى المساء؛ توجه الأطفال لقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى لاستكمال الورش الفنية والثقافية، حيث نفذت شيرين عبدالمولى مشرفة المكتبة مطوية بعنوان "رمز الحرية"، تضم داخل طياتها معلومات عن رائدة من رائدات الحركة النسوية ومناضله من أجل حقوق المرأة فى وطنها وهى هدى شعراوى، التى خاضت العديد من الصراعات كى تساعد المرأة على المشاركة فى الحياة الثقافية والسياسية، كما أنها أول من خلعت النقاب عن وجهها، بالإضافة لأنها مؤسسة جمعية الاتحاد النسائي المصرى، وفى الجانب الفنى تواصلت الورش الفنية، حيث بدأت ورشة الكلينكان مرحلة جديدة وهى تصميم إسطمبات من الإسفنج ذى كثافة عالية، ليتم استخدامها فى حفر قطع النحاس، وفى مجال الجلد نفذت الفنانة غادة عبد النبي تصميمات مختلفة لقلادات وأقراط من جلد الشمواة الناعم التى تم تنفيذها وفق مقاسات محددة يسهل تشكيلها وإضافة الحلى المعدنى لها.استكملت الفنانة أميرة سعد فى ورشة "اصنع كتابي" مرحلة تصنيع الورق، وذلك بفرد عجينة الورق على شبلونة حرارية وتركها حتى تجف وتصبح ورقة، ونفذت نانسى المغربى باستخدام الحبال القطنية معلقات وبراويز مزخرفة، كما نفذت ورشة الأركت براويز ثلاثية ووحدات ديكورية من الأركت، كذلك استكملت أعمال ورشتى وحدات الإضاءة المصنوعة من الخرز، مشغولات تراثية منسوجة من خيوط الصوف، وأجرى كل من المخرج عمرو حمزة، والفنان مصطفى إسماعيل بروفة تجاربهم المسرحية لتدريب الأطفال على خطة الحركة والاستعراضات.