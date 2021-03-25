محافظ أسوان: الوضع العام للإصابة بفيروس كورونا «مستقر»

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أن الوضع العام للإصابة بفيروس كورونا مستقر ومطمئن في ظل الإجراءات الأخيرة التي تم إتخاذها والتي من أبرزها غلق الأسواق الأسبوعية وصالات الأفراح ودار المناسبات، بجانب المتابعة الدوؤبة لحالات العزل المنزل بالتعاون مع المجتمع المدنى والمتطوعين من الشباب، علاوة على توفير أسطوانات الأكسجين بأعداد كبيرة لتغطية إحتياجات حالات العزل المنزلي، وأيضًا كاحتياطى لمستشفيات العزل.وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضخ المزيد من معدات النظافة خلال الفترة القادمة القادرة على رفع أكبر كميات من المخلفات وخاصة عن مدينة كوم أمبو لتحويل المخلفات مباشرة إلى مدفن العلاقى الصحى لحين تخصيص مدفن مستقل للمدينة وقرى المركز، وهو الذى يتوازى مع تخصيص 35 مليون جنيه لإنشاء مجمع خدمات وسويقات بكوم أمبو لتوفير الخدمات الجماهيرية وتفريغها من الإشغالات والباعة الجائلين.وجاء ذلك في خلال اللقاء الدوري لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، من أجل العمل على تلبية المطالب الجماهيرية ووضع الحلول العاجلة للمشاكل والهموم التي يعانى منها المواطن الأسواني.فيما تناول الإجتماع قضايا جماهيرية أخرى من أبرزها العمل على رفع مستوى الخدمة الطبية بمستشفى أسوان الجامعي، بجانب مراجعة التعينات التي تمت خلال الفترة الماضية بمصنع كيما 2 الجديد، فضلًا عن رفع كفاءة بعض الطرق الداخلية، وإعادة توزيع الأطباء على الوحدات الصجية للوفاء بالاحتياجات الجماهيرية.