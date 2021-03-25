رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: الوضع العام للإصابة بفيروس كورونا «مستقر»

الخميس 25/مارس/2021 - 03:41 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أكد اللواء  أشرف عطية، محافظ أسوان، على أن الوضع العام للإصابة بفيروس كورونا مستقر ومطمئن في ظل الإجراءات الأخيرة التي تم إتخاذها والتي من أبرزها غلق الأسواق الأسبوعية وصالات الأفراح ودار المناسبات، بجانب المتابعة الدوؤبة لحالات العزل المنزل بالتعاون مع المجتمع المدنى والمتطوعين من الشباب، علاوة على توفير أسطوانات الأكسجين بأعداد كبيرة لتغطية إحتياجات حالات العزل المنزلي، وأيضًا كاحتياطى لمستشفيات العزل.


وأوضح  أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضخ المزيد من معدات النظافة خلال الفترة القادمة القادرة على رفع أكبر كميات من المخلفات وخاصة عن مدينة كوم أمبو لتحويل المخلفات مباشرة إلى مدفن العلاقى الصحى لحين تخصيص مدفن مستقل للمدينة وقرى المركز، وهو الذى يتوازى مع تخصيص 35 مليون جنيه لإنشاء مجمع خدمات وسويقات بكوم أمبو لتوفير الخدمات الجماهيرية وتفريغها من الإشغالات والباعة الجائلين.

وجاء ذلك في خلال اللقاء  الدوري لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، من أجل العمل على تلبية المطالب الجماهيرية ووضع الحلول العاجلة للمشاكل والهموم التي يعانى منها المواطن الأسواني.

فيما تناول الإجتماع قضايا جماهيرية أخرى من أبرزها العمل على رفع مستوى الخدمة الطبية بمستشفى أسوان الجامعي، بجانب مراجعة التعينات التي تمت خلال الفترة الماضية بمصنع كيما 2 الجديد، فضلًا عن رفع كفاءة بعض الطرق الداخلية، وإعادة توزيع الأطباء على الوحدات الصجية للوفاء بالاحتياجات الجماهيرية.

موضوعات متعلقة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: خططت يومين للواقعة

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

خاص| القبطانة مروة السلحدار ترد على مزاعم تسببها في جنوح «حاوية السويس»


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

أطفال «أهل مصر» بمتحف جاير أندرسون

لقاءات أدبية وورش حكي بثقافة بني سويف

محاضرات وأمسيات شعرية وورشة فنية بـ«ثقافة الأقصر»

«قصة صورة» لـ نجيب محفوظ فى شارع التحرير