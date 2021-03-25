ضبط 5 مصانع مخالفة بالقليوبية

شنت الإدارة العامه لشرطة المسطحات في القليوبية، حملة مكبرة على مصانع بير السلم وغير المرخصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها بالغلق أسفرت الحمله عن ضبط 5 مصانع وضبط 8 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية ويقيمون بعرض وبيع لحوم بدون أختام.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات يفيد قيام حمله مكبرة استهدفت المصانع غير المرخصة وغلقها فورا.أسفرت الحمله عن ضبط 5 مصانع فى منطقة القناطر الخيرية بدون ترخيص تعمل فى تصنيع اوانى البلاستيك والزجاج والكمامات الطبية.وبلغت جملة المضبوطات التى تم ضبطها وتحريزها 11٫100 طن مخلفات بلاستيك و15 طن رمل زجاجى و18000 قطعة أدوات منزلية زجاجية و1٫7 طن مخلفات معدنية و875 قطعة أوانى طهى معدنية و11 طن مواد خام ومنتج نهائى كمامات طبية بدون بيانات مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليسكما ضبطت الحملة 8 جزارين يقومون بعرض وبيع لحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية بمنطقة الخانكة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.