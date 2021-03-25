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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: إنشاء جبانة جديدة ببنبان

الخميس 25/مارس/2021 - 03:39 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ؛ من أجل العمل على تلبية المطالب الجماهيرية ووضع الحلول العاجلة للمشاكل والهموم التي يعانى منها المواطن الأسوانى.

ووجه المحافظ بقيام التخطيط العمرانى برفع وتحديد مساحة من أراضى الدولة لتخصيصها من أجل إنشاء الجبانة العمومية الجديدة بقرية بنبان على أن تبعد عن الطريق الرئيسي بمسافة 500 متر، مكلفًا بتشكيل لجنة متخصصة تضم الجهات التنفيذية وأعضاء البرلمان عن دائرة مركز ومدينة أسوان للمعاينة الميدانية للجبانة الجديدة التي تم إنشاؤها أمام منزل كوبرى خزان أسوان البديل الجارى إنشاؤه في الجانب الغربي للمدينة وذلك للوقوف على الخدمات المطلوب توافرها وذلك لتفعيل الدفن فيها مع غلق جبانة أسوان القديمة وأيضًا جبانة السيد البدوى بعد إمتلؤها وزيادة منسوب المياه الجوفية بهما.

كما شهد الاجتماع دراسة تحويل مشرحة أسوان العمومية لموقع بديل نظرًا لتواجدها حاليًا وسط منطقة سكانية ذات كثافة عالية، بجانب وقوعها في أحد المحاور الرئيسية للمدينة، وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمدير عام البريد للإسراع بافتتاح مكتب بريد قرية كروسكو بمركز نصر النوبة، بجانب افتتاح مكتب بريد حى وسط مدينة كوم أمبو عقب إنتهاء أعمال التطوير والتحديث بهما وذلك لتخفيف مشقة التنقل لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وتخفيف التكدس والتزاحم عن مكاتب بريد أخرى حرصًا على سلامة المواطنين من إنتشار فيروس كورونا.


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