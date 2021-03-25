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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ورشة عمل حول «متابعة تنفيذ السياسة العامة لحماية الأطفال» بالإسكندرية

الخميس 25/مارس/2021 - 03:38 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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نظمت لجنة حماية الأطفال بالإسكندرية، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بدعم من اليونيسيف والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ورشة عمل حول "متابعة تنفيذ السياسة العامة لحماية الأطفال"،
تحت شعار "المصلحة الفضلى للطفل".

في إطار التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية المهتمة بالطفولة لرفع الوعى المجتمعى بحقوق الطفل لكل فئات المجتمع.

جاء ذلك بحضور ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن، واللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزه ثان، وسحر شعبان رئيس حي غرب، وأمل عادل رئيس اللجنة العامة لحماية الاطفال بمحافظة الإسكندرية، والدكتورة إيمان الشريف مدير المشروع بهيئة إنقاذ الطفولة الدولية، ومدثر سعد مسئول المشروع، ومجدي الغريب ممثل عن الهيئة العامة للاستعلامات، وأعضاء لجان الحماية الفرعية بالإسكندرية وممثلين للشباب والرياضة والثقافة والصحة.

وأوضحت أمل عادل رئيس اللجنة العامة لحماية الطفولة بالإسكندرية أهمية التشبيك والتعاون بين كل الجهات الشريكة في لجان الحماية في رسم السياسة العامة للمحافظة واعتماد المحافظ لها للوصول إلى رؤية متكاملة للتعامل مع قضايا الطفل.

واشارت إلى أن من أهم المشكلات التي تم رصدها من خلال خمس ورش عمل سابقة للجان الحماية، هى: العنف الأسرى والتسرب من التعليم وزواج الأطفال والتحرش الجنسى والعنف المدرسى، ووضع خطط وحلول وأنشطة لمعالجة هذه المشكلات التي تم رصدها ومواجهة التحديات والتغلب عليها.

واختتمت الورشة ببعض التوصيات منها التأكيد على أهمية التنسيق بين كل الجهات الشريكة في لجان الحماية لنشر الوعى وحل المشكلات التي تواجه الأطفال المعرضين للخطر ووضع نماذج تساعد على متابعة الأنشطة المنفذة باللجان الفرعية.

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