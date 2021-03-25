رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكثيف حملات إصلاح كشافات الإنارة بطرق بني محمد سلطان في المنيا

الخميس 25/مارس/2021 - 03:52 م
تكثيف حملات إصلاح
تكثيف حملات إصلاح كشافات الإنارة
المنيا ـ على حسين
طباعة
كثف المجلس القروي بقرية بني محمد سلطان التابعة لمركز ومدينة المنيا من حملات إصلاح وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالطرق المؤدية للقري، حيث قامت بصيانة 30 كشافًا وعمود إنارة.

قال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا: إن فريق الكهرباء بمجلس بن محمد سلطان واصل استكمال أعمال إصلاح وصيانة عدد 30 كشافًا بطريق دوار شعراوي ترعة حافظ وطريق العوام ترعة حافظ إلي قنطرة السبعين إلي قنطرة العجوزه وطريق مجري الحجر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات، وأوضح رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمواصلة تنفيذ حملات الصيانة بقري وأحياء مدينة المنيا منعًا للإخطار والحد من وقوع الحوادث ليلًا وحفاظًا علي أرواح المواطنين.






الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: خططت يومين للواقعة

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

موعد إجازة شم النسيم 2021

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

أطفال «أهل مصر» بمتحف جاير أندرسون

لقاءات أدبية وورش حكي بثقافة بني سويف

محاضرات وأمسيات شعرية وورشة فنية بـ«ثقافة الأقصر»

«قصة صورة» لـ نجيب محفوظ فى شارع التحرير