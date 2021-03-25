تكثيف حملات إصلاح كشافات الإنارة بطرق بني محمد سلطان في المنيا

كثف المجلس القروي بقرية بني محمد سلطان التابعة لمركز ومدينة المنيا من حملات إصلاح وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالطرق المؤدية للقري، حيث قامت بصيانة 30 كشافًا وعمود إنارة.قال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا: إن فريق الكهرباء بمجلس بن محمد سلطان واصل استكمال أعمال إصلاح وصيانة عدد 30 كشافًا بطريق دوار شعراوي ترعة حافظ وطريق العوام ترعة حافظ إلي قنطرة السبعين إلي قنطرة العجوزه وطريق مجري الحجر.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات، وأوضح رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمواصلة تنفيذ حملات الصيانة بقري وأحياء مدينة المنيا منعًا للإخطار والحد من وقوع الحوادث ليلًا وحفاظًا علي أرواح المواطنين.