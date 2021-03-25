محافظ الوادي الجديد يستقبل وفدين من الجامعات والبنك الزراعي

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، وفدين من رؤساء ونواب عدد من الجامعات المصرية والبنك الزاعي المصري، والذي يضم الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد جابر رئيس جامعة الفيوم، والدكتور مجدي محمد نائب رئيس جامعة أسوان، والدكتور حسن عبدالله نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، يرافقهم الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.وأكد «الزملوط» أن الزيارة تأتي فى إطار خطة المحافظة للتوسع في المشروعات الزراعية والتنموية وتحديث وتطوير نظم الري وزيادة إنتاجية الفدان من خلال الأبحاث العلمية والتكنولوجية.واستهل الوفد زيارته بجولة بحديقة ٣٠ يونيو، حيث قام أعضاء الوفد بغرس نخلة بالحديقة في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمحافظة.