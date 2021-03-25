رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يستقبل وفدين من الجامعات والبنك الزراعي

الخميس 25/مارس/2021 - 03:58 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
طباعة
استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، وفدين من رؤساء ونواب عدد من الجامعات المصرية والبنك الزاعي المصري، والذي يضم الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد جابر رئيس جامعة الفيوم، والدكتور مجدي محمد نائب رئيس جامعة أسوان، والدكتور حسن عبدالله نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، يرافقهم الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.

وأكد «الزملوط» أن الزيارة تأتي فى إطار خطة المحافظة للتوسع في المشروعات الزراعية والتنموية وتحديث وتطوير نظم الري وزيادة إنتاجية الفدان من خلال الأبحاث العلمية والتكنولوجية.

واستهل الوفد زيارته بجولة بحديقة ٣٠ يونيو، حيث قام أعضاء الوفد بغرس نخلة بالحديقة في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمحافظة.

موضوعات متعلقة

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجانحة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

طالع هنا.. موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بالتفصيل

موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومى «نتائج الفرز»


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

أطفال «أهل مصر» بمتحف جاير أندرسون

لقاءات أدبية وورش حكي بثقافة بني سويف

محاضرات وأمسيات شعرية وورشة فنية بـ«ثقافة الأقصر»

«قصة صورة» لـ نجيب محفوظ فى شارع التحرير