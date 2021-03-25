بريطانيا تفرض عقوبات على مصالح جيش ميانمار في الخارج

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على مصالح جيش ميانمار في الخارج بعد الانقلاب.وخلال الفترة الماضية، كانت قد فرضت المملكة المتحدة عقوبات على ستة ضباط عسكريين كبار آخرين في جيش ميانمار، بمن فيهم القائد العام الجنرال "مين أونج هلينج"، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في أعقاب انقلاب الأول من فبراير ضد الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة "أونج سان سو كى".