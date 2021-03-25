ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر بالفيوم

شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالفيوم حملات مكبرة على الأسواق، بتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة تموين الفيوم، وهاني فرج الله، مدير إدارة بندر الفيوم ثاني، وبرئاسة طارق أبوميه، رئيس الرقابة والمفتشون رجب محمود، ومصطفى عويس، وإيهاب رجب، وأحمد الحصان، بالاشتراك مع الطب البيطري.فقد تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر ناحية أبوجانب، و100 علبة سجاير مجهولة المصدر ناحية تقسيم فلة، وتم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة.وتم ضبط 58.5 كجم لحوم بلدية ذبيح خارج المجزر الحكومي بناحية منشأة طنطاوي سنورس، وبرئاسة المهندس هشام سعيد، مدير إدارة تموين سنورس، وعضوية المفتشون حمادة سيد، ورمضان الهواري والدكتور ممدوح السيد، وبالاشتراك مع الطب البيطري.وتم تحرير المحاضر اللازمة لعدد من الجزارين، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة لتولى التحقيقات.