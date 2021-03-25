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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

128 ألفا و473 طلب تصالح على مستوى المراكز والمدن ببني سويف

الخميس 25/مارس/2021 - 03:31 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات التصالح المقدمة "حتى اليوم" بلغ 128 ألفا و473 طلبا على مستوى المحافظة.

وأشار إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك ضوء تنفيذ قرارمجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات حتى 31 مارس الجاري طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس الحالي، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021.

وأكد المحافظ على استمرار تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشارعدوى كورونا،واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

ووجه محافظ بني سويف مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

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