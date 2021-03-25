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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين: لا غرض «جيوسياسي» وراء مساعدات لقاح كورونا المقدمة من الجيش

الخميس 25/مارس/2021 - 03:30 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، رن قوه تشيانج، اليوم الخميس، إن مساعدات لقاحات (كوفيد-19) التي قدمها جيش التحرير الشعبي الصيني لبعض الجيوش الأجنبية لا تنطلق من أي حسابات جيوسياسية أو مرتبطة بشروط سياسية.

وأضاف تشيانغ - خلال المؤتمر الصحفي الشهري بمقر الوزارة - أنه "بناء على موافقة اللجنة العسكرية المركزية الصينية، أرسل جيش التحرير الشعبي الصيني مؤخرا عدة دفعات من لقاحات (كوفيد-19) إلى الجيوش الباكستانية والكمبودية والمنغولية والفلبينية".

وتابع "هذا جزء من جهود الصين للوفاء بالتزاماتها الدولية، وجعل لقاحاتها منافع عامة عالمية، وأن هذه الخطوة حظيت بتقدير كبير ورحب بها المجتمع الدولي على نطاق واسع".

وأشار إلى أن مسؤولي حكومات وجيوش الدول المستفيدة أعربوا عن شكرهم للصين بأشكال متعددة، وأن الجيش الصيني سيعمل على مواصلة العمل مع الجيوش الأجنبية في مكافحة المرض، وتعميق التعاون العملي في التعامل مع التهديدات الأمنية غير التقليدية، وتقديم مساهمات جديدة لبناء مجتمع صحة عالمي للجميع، فضلا عن إحلال السلام والاستقرار على الصعيد العالمي.

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