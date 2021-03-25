1429 إصابة بفيروس كورونا في أذربيجان

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الخميس، تسجيل ألف و429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 250 ألفًا و921 حالة على مستوى البلاد.وأفادت وكالة أنباء "تريند" الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و421 حالة فور تسجيل17 وفاة جديدة منذ أمس الأربعاء.كما أشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 234 ألفًا و382 شخصًا فور تسجيل 548 حالة تعافي جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأجرت أذربيجان، على مدار أمس الأربعاء، 8 آلاف و760 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و807 آلاف و861 اختبارًأ منذ بدء تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.يُشار إلى أن فيروس "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي الوباء ما يزيد عن 125 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و700 ألف شخص.