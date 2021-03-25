رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إسلام إبراهيم رفقة يحيي الفخراني بكواليس «نجيب زاهي زركش»

الخميس 25/مارس/2021 - 03:28 م
الفنان إسلام إبراهيم
الفنان إسلام إبراهيم
منار إبراهيم
طباعة
يواصل الفنان إسلام إبراهيم تصوير مشاهد مسلسل "نجيب زاهي زركش"، الذي يخوض بطولته الفنان يحيي الفخراني، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وظهر إسلام إبراهيم داخل كواليس المسلسل أثناء تصوير أحد المشاهد رفقة الفنان يحيي الفخراني، حيث يجسد دور ابنه ضمن الأحداث.

ويعود الفنان يحيى الفخراني من جديد بهذا المسلسل لدراما رمضان بعد غياب دام لـ3 سنوات، ويتعاون فيه مع الكاتب عبدالرحيم كمال الذي قدم معه عدد كبير من أعماله آخرهم "ونوس" عام 2016، والذي حقق نجاحا كبيرا، ومسلسل "نجيب زاهي زركش" ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية ويناقش عدة قضايا مجتمعية هامة بشكل لايت كوميدي.

"نجيب زاهي زركش"، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادى الفخراني وبطولة يحيى الفخراني، هالة فاخر، أنوشكا، شيرين، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، رنا رئيس، تميم عبده، محمد الصاوي، فتوح أحمد، حنان سليمان، مايان السيد، محمد يسري، محمد محمود، ورامز أمير.

موضوعات متعلقة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

موعد إجازة شم النسيم 2021

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

أطفال «أهل مصر» بمتحف جاير أندرسون

لقاءات أدبية وورش حكي بثقافة بني سويف

محاضرات وأمسيات شعرية وورشة فنية بـ«ثقافة الأقصر»

«قصة صورة» لـ نجيب محفوظ فى شارع التحرير