إسلام إبراهيم رفقة يحيي الفخراني بكواليس «نجيب زاهي زركش»

يواصل الفنان إسلام إبراهيم تصوير مشاهد مسلسل "نجيب زاهي زركش"، الذي يخوض بطولته الفنان يحيي الفخراني، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.وظهر إسلام إبراهيم داخل كواليس المسلسل أثناء تصوير أحد المشاهد رفقة الفنان يحيي الفخراني، حيث يجسد دور ابنه ضمن الأحداث.ويعود الفنان يحيى الفخراني من جديد بهذا المسلسل لدراما رمضان بعد غياب دام لـ3 سنوات، ويتعاون فيه مع الكاتب عبدالرحيم كمال الذي قدم معه عدد كبير من أعماله آخرهم "ونوس" عام 2016، والذي حقق نجاحا كبيرا، ومسلسل "نجيب زاهي زركش" ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية ويناقش عدة قضايا مجتمعية هامة بشكل لايت كوميدي."نجيب زاهي زركش"، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادى الفخراني وبطولة يحيى الفخراني، هالة فاخر، أنوشكا، شيرين، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، رنا رئيس، تميم عبده، محمد الصاوي، فتوح أحمد، حنان سليمان، مايان السيد، محمد يسري، محمد محمود، ورامز أمير.