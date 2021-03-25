الجيش العراقي يداهم شبكة «أنفاق عنكبوتية» لداعش في كركوك

داهمت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الخميس، شبكة أنفاق "عنكبوتية" تابعة لداعش في محافظة كركوك.وذكرت الاستخبارات العراقية، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه "استمرارا لواجباتها في الوصول إلى كافة مخابئ وملاذات داعش الإرهابي وبعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت الاستخبارات العسكرية من مداهمة شبكة أنفاق عنكبوتية للدواعش بقرية دوسرة في أطراف مدينة كركوك كانت المجاميع الإرهابية تستخدمة كملاذات آمنة للتخفي من رصد أجهزتنا الامنية البرية والجوية".وأضاف البيان أن "قوات الاستخبارات العسكرية قاموا بالوصول إلى أعماق الشبكة وغلق كافة منافذها تمهيدا لتفجيرها من قبل الجهد الهندسي للفرقة".