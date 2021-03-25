السعودية: لقاحات كورونا المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا" ومضاعفاته.وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن اللقاحات تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتحقق الفعالية العالية.