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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نظر طعن إلزام الوطنية للانتخابات بإجراء انتخابات النواب بدير مواس 27 مارس

الخميس 25/مارس/2021 - 03:26 م
الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
عماد سليمان
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حددت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 27 مارس المقبل، لنظر الطعن المقام من أيمن عبد الحي، المرشح بانتخابات مجلس النواب على المقعد الفردي بالدائرة السادسة بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة دير مواس، والذي يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد وإعلان جدول زمني لإجراء الانتخابات على المقعد الفردي بالدائرة، والتي تم إرجائها بموجب قرار الهيئة رقم 73 لسنة 2020.

وذكر الطعن الذي حمل رقم 39038 لسنة 67 قضائية عليا، أن الهيئة الوطنية للانتخابات سبق وأن أصدرت قرارها بتأجيل إجراء انتخابات مجلس النواب على النظام الفردي بدائرة دير مواس، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا سابق على إجراء الانتخابات بيومين ألزمت فيه الهيئة بإدراج اسم مرشح تم استبعاده بالانتخابات، ومن وقتها لم تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات موعدًا آخر لإجراء تلك الانتخابات، رغم انتخاب مجلس النواب الجديد وانتظام انعقاده بداية من شهر يناير الماضي.

وأضاف الطعن أنه لما كانت دائرة دير مواس لا يمثلها نائبًا على النظام الفردي، على النحو الذي يمثل انتقاصًا من حقوق أبنائها، كما يمثل امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء الانتخابات بالدائرة تعطيل لانفاذ القانون والدستور يضر بمصلحة الطاعن بصفته مرشحًا في الانتخابات كملا يضر بمصالح أبناء الدائرة ويعطلها.

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