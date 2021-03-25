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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير القوى العاملة يشارك فى تشييع جثمان رئيس نقابة عمال الزراعة

الخميس 25/مارس/2021 - 07:12 م
تشييع جثمان رئيس
تشييع جثمان رئيس نقابة عمال الزراعة
دعاء جابر
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شارك محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، في جنازة تشييع جثمان الراحل محمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس اتحاد محلي عمال القليوبية، من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والذي وافته المنية، أمس الأربعاء.

كما شارك في الجنازة، عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات النقابية والعمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء النقابات العامة واللجان النقابية، وعدد كبير من قدامي النقابيين والعمال من مختلف القطاعات.

وقال الوزير، إن الراحل كان نموذجا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل وخدمة العمال وتحقيق مطالبهم، وطوال مسيرته النقابية ظل يجوب ميادين العمل المختلفة حبًا منه في العمل والعمال حتى فارقنا بجسده، ولكنه يحيا معنا بأعماله النقابية، لقد أحب العمال فبادلوه الحب بالحب والعطاء، وسوف يظل معنا تاريخا نقابيا مشرفا وسيرة جميلة وعطرة يستلهم زملاؤه النقابيون سيرته في حب العمل النقابي ليستكملوا مسيرته في كل المحافل والأوساط، سائلًا الله أن يلهم أهل الفقيد الصبر والسلوان، وأن يسكنه فسيح جناته.

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